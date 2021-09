Stadsbioscoop Lumière uit Brugge bestaat 25 jaar

In 1996 stampte Jan Declerck de Lumière uit de grond. Het werd een eigenzinnige cinema die 25 jaar later nog steeds bloeit. Uiteraard hebben ze een woelig jaar achter de rug, maar ze staan er nog altijd. Ondertussen hebben ze ook een productiehuis en hebben ze filialen in Mechelen en Antwerpen. En over de toekomst van een avondje bioscoop klinken ze vrij optimistisch. Andreas Vermaut, Cinema Lumière Brugge: “We gaan vooral op zoek naar het stedelijke weefsel en hoe wij daarin passen. Na de cinema kun je iets gaan drinken in een café in de buurt. Wij proberen heel hard de kruisbestuiving te zoeken.”

Jaarlijks komen 70.000 mensen langs in de Lumière. Ze draaien drie films per dag en zijn elke dag open. Het komende weekend is er een heel divers programma met oude films en nieuwe producties voor alle leeftijden.