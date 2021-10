Stadsboerderij maakt plaats voor woonproject

Wie jonger is dan 35 jaar en in Nieuwpoort gaat wonen, kan daarvoor een premie krijgen van 10.000 euro. De stad wil op die manier jonge mensen aantrekken.

Dat maakte de burgemeester bekend bij de start van de sloop van een historische stadshoeve, in de buurt van het Albertmonument. Die moet plaats ruimen voor luxe-appartementen.

Stadshoeve met geschiedenis

Tot in 1985 nog een echte stadsboerderij en ooit een schuilplaats voor ingenieurs en sluiswachters die in de Eerste Wereldoorlog de IJzervlakte lieten overstromen. De stadshoeve maakt nu plaats voor luxe-appartementen. Voor de stadsboerderij van Nieuwpoort is er geen toekomst meer.

"Dat doet wat pijn. Ik moet daar eerlijk in zijn", geeft burgemeester Geert Vanden Broucke toe.

"Een stadshoeve zoals we er wel verschillende hadden in Nieuwpoort. Ik heb dat hier goed geweten dat het hier een boerderij was. Ik heb nog geweten dat er koeien verhuisd werden van de weide naar hier."

Veel oudere Nieuwpoortenaars kennen de site nog en herinneren zich de landbouwgeschiedenis. "Dat waren echte landbouwers in het centrum van de stad. Het was een familie die leefde van de landbouw; Ze deden dan ook loonwerk en dan zag je de grote landbouwmachines hier binnenrijden."

Nieuw woonproject

Nu wordt het mooi bouwproject: "Hof ten Yser".

"Het was een uitdaging om van deze site iets mooi te maken", zegt Kristof Vanfleteren van projectontwikkelaar ION. "Dat doen we door een goede architect in de arm te nemen die voeling heeft met deze omgeving. Samen met hem tot een concept gevonden van 42 appartementen, bijhorend een ondergrondse parking voor 48 plaatsen en een heel mooie binnentuin."

En aan de kust loopt het vastgoed nog steeds als een trein. Er zijn de laatste tien jaar zo'n 7.000 nieuwe appartementen gebouwd in Groot-Nieuwpoort. Ook hier is al weer de helft verkocht nog voor het project gebouwd is.