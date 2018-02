Stadsbrouwerij Oostende zet de deuren open

In het hartje van de stad, in de Van Iseghemlaan, wordt sinds enkele jaren bier gebrouwen. De locatie heeft alles te maken met de aanpak van brouwer Ive Mostrey. Jaren geleden startte hij op die plaats met een bierwinkel. Het was zijn droom om ooit zijn eigen bier te verkopen. De klanten had hij al en nu heeft hij dus officieel ook een stadsbrouwerij.

De stadsbrouwerij ’t Koelschip heeft een bescheiden productie van 70.000 flessen per jaar. Een nieuw seizoen betekent in deze artisanale brouwerij een nieuw bier. "We proberen het verschil te maken door vergezochte kruidencombinaties te zoeken door verschillende soorten te doen samenwerken", zegt brouwmmesteres Sandy Major. Sandy is ook de gids die de bezoekers opvangt en die laat proeven. De hele week kan je genieten van een rondgang. Wie zelf een biertje wil maken is er ook welkom. "Het recept wordt ook voor hen opgemaakt. Ze mogen zelf kiezen wat er in zit. Ze brouwen het hier onder deskundige leiding . Als het bier na twee maanden klaar is kunnen ze komen bottelen en mogen ze 80 flessen van 75 cl meenemen naar huis".