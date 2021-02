Stadsdiensten Roeselare verhuizen naar andere locaties

ARhus zal voor enkele jaren onderdak bieden aan de dienst Burgerzaken en 1788. Burgemeester en schepenen verhuizen naar de Munt 26. Op de site Delaerestraat 41 kun je terecht voor omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, wonen, landbouw, economie en inname van het openbaar domein.

En voor de huwelijken wordt uitgeweken naar Koers, de museum van de wielersport. Daar zullen op 2 juli de eerste huwelijken en vieringen plaatsvinden.

Vanaf juli zal de gemeenteraad plaatsvinden in de raadszaal van het politiecollege in de Kwadestraat in Rumbeke. (Westwing Park). Alle andere stadsdiensten blijven op hun huidige locatie.

Een afspraak doe je makkelijk via de website van de stad of via het nummer 1788. Ook via het digitale loket kan je veel zaken online regelen. www.roeselare.be

Het stadhuis wordt gerestaureerd en vernieuwd. Het zal gesloten zijn vanaf maart tot 2024.