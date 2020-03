Stadsdirecteur vraagt "kakelkonten" om duidelijkheid

"Al drie weken zitten wij, net zoals u in crisismodus en proberen wij zo goed mogelijk alle maatregelen uit te voeren. Dit lukt ons meestal wonderwel. Het grootste probleem de afgelopen weken was gebrek aan eenduidigheid in de officiële afkondiging van wat wel of niet kon", zegt hij.

Welles, nietes

"Ik ben algemeen directeur van de stad Harelbeke en in een paar dagen tijden hebben wij eerst ons provinciaal domein gesloten, dan niet gesloten, dan half gesloten, dan het verbod gekregen om de parking af te zetten, dan de melding gekregen dat de parking gesloten werd, dan de melding gekregen dat het domein toch open ging voor lokaal gebruik, dan maar zelf onze eigen parkings aan de rand van de Gavers dicht gedaan", geeft hij als voorbeeld. "Toen ik vanavond naar het nieuws keek op Eén en daar eerst de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hoorde zeggen dat het gedaan was met lange fietstochten en daarna minister De Block hoorde zeggen dat fietsen en wandelen toch wel belangrijk was, brak mijn klomp helemaal".

De stadsdirecteur vraagt de leden van de overheden enkel gezamenlijk te communiceren na de Nationale Veiligheidsraad. "Communiceer volgende maatregelen eenduidig, rechtlijnig en consequent, zodat we op lokaal niveau weten wat we moeten doen en hoe we ze moeten handhaven. Het is zo al moeilijk genoeg," besluit hij.