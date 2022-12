Stadsfestival Ensor 2024 brengt reeks Ensortentoonstellingen naar Oostende

Tijdens het stadsfestival Ensor 2024 zal Oostende de kunstenaar James Ensor negen maanden lang in de kijker zetten. Vanaf december 2023 zijn er verschillende tentoonstellingen over de schilder. Het hele jaar staan er ook verschillende andere activiteiten gepland in het thema van Ensor.

Oostende is de stad waar kunstenaar James Ensor leefde en schilderde. Naar aanleiding van de 75e verjaardag van het overlijden van de schilder in 2024, organiseert de stad een stadsfestival met tal van activiteiten en evenementen. Centraal staan de verschillende tentoonstellingen.

Zo brengt Mu.ZEE de eerste tentoonstelling ooit die volledig is gewijd aan de stillevens van Ensor: 'Rose, Rose, Rose à mes yeux'. In Fort Napoleon komt er een familietentoonstelling gebaseerd op een kinderboek rond Ensor. Tijdens Ensor 2024 zullen er in het Ensorhuis verschillende expo's lopen. Een daarvan draait rond de zelfportretten van Ensor. Daarna volgt de tentoonstelling 'Satire, Parodie, Pastiche'. In de Venetiaanse Gaanderijen komt de tentoonstelling 'Oostende, Ensors denkbeeldige paradijs'.

De organisatie lanceert ook een oproep naar kunst- en cultuurorganisaties, individuele kunstenaars en privé-initiatieven. "We mikken op theater, stoeten, lezingen, conferenties. Onze eerste oproep is alvast massaal beantwoord. Er komt in februari een tweede deadline. Wie dus een voorstel heeft voor het Ensorjaar, kan dat indienen. Vanuit ons nieuw opgericht fonds 'De Baden van Oostende' kunnen wij projecten helpen financieren", zegt de coördinator van Ensor 2024 Wim Vanseveren.

Het openingsweekend van het festival staat gepland op 16 december 2023. Het volledige programma te vinden zijn op www.ensorstad.be.