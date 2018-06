Vanmorgen is in Kortrijk het stadsfestival PLAY geopend.

PLAY is een eigenwijs stadsfestival dat van 23 juni tot 11 november 2018 het kloppende hart van Kortrijk inpalmt met hedendaagse kunstwerken.

Op diverse binnen- en buitenlocaties in de stad kun je je onderdompelen in de unieke wereld van internationale beeldende kunst. Tijdens PLAY dient de stad niet enkel als canvas, maar wordt tegelijk onze relatie met ‘spelen’ beetje per beetje ontleed.