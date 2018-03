Stadsgewesten krijgen stilaan vorm

De financiële situatie van centrumsteden staat zo onder druk. Dat liet burgemeester De Wever in Antwerpen vandaag nog horen.

Er gaan stemmen op om de stadsregio’s te versterken of randgemeenten zelfs te laten fusioneren met de centrumstad. De burgemeester van Roeselare en Brugge ziet die trend ook en is er ook niet tegen. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “Als we iets samen kunnen doen, dan doen we dat. Een stadsregio is wel geen fusie. We moeten veel grote woorden vermijden. Dat kan de praktijk dwarsbomen. Het is belangrijker om een goeie verstandhouding te hebben dan te zeggen: we moeten naar één structuur.”

Rond Roeselare is onlangs Midwest opgericht. 16 gemeenten werken er nu al intenser samen . Ook in de Westhoek bundelden 18 gemeenten hun krachten in een dienstverlenende vereniging. Of hoe de stadsgewesten waar ze in Antwerpen van dromen, hier stilaan vorm krijgen.