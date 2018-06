Stadskern Torhout krijgt facelift

In Torhout is het masterplan voor de stadskernvernieuwing voorgesteld.

Meest opvallend is de grondige renovatie van het marktplein en de aanleg van zeven nieuwe stadstuinen in het centrum. De werken aan de markt starten ten vroegste in 2021. Er komt eenrichtingsverkeer, veel aandacht voor groen en zitbanken in de publieksruimte. Torhout kiest ook expliciet voor een autoluwere stad.

Ook uitbaters en handelaars op de markt kijken er naar uit. "Het is een noodzaak. Het zal een nieuw klimaat scheppen en de terrassen gaan weer draaien. Het toont dat het de stad menens is", zegt Joost Vanhaerents van de raad voor lokale economie. "Op een markt moet je kunnen aangenaam vertoeven. We zouden ook de auto wat willen beperken. Nu beslaat de ruimte voor auto’s 56 procent, we wllen dat naar 25", zegt eerste schepen Lieslotte Denolf.