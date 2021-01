Stadskern van Diksmuide wordt fietszone

Het stadsbestuur wil zo fietsers zichtbaarder maken en van het centrum een veilige fietszone maken. Specifiek omvat de zone alle straten tussen de gewestwegen N35 en de N369. De begrenzende straten zelf liggen er niet in. Op de plaatsen waar je de fietszone binnen- en buitenrijdt staan signalisatieborden. Alle buurtbewoners krijgen nog een flyer in de bus. In totaal gaat het om zo’n 26 straten waar de auto voortaan te gast is en het fietsen fijner moet worden.

Wanneer het weer het in het voorjaar toestaat, brengt Diksmuide ook rode wegmarkeringen aan om de zone letterlijk in de verf te zetten. De stad voorziet ook nog extra infoborden in het straatbeeld om de weggebruikers op de nieuwe situatie te wijzen.

Focus op hoffelijkheid

In een fietszone is de maximum snelheid beperkt tot 30 km/uur, maar dat was in het stadscentrum sowieso al het geval. Gemotoriseerd verkeer mag geen fietsers inhalen. Ook elektrische fietsen en speed pedelecs vallen in een fietszone onder de fietsers en genieten van dezelfde voordelen, maar moeten zich uiteraard ook aan de regels houden.

Hoffelijkheid komt van twee kanten en dus blijven de voorrangsregels in een fietszone gelden en moeten ook fietsers nog steeds voorrang van rechts verlenen of stoppen aan een zebrapad als een voetganger wil oversteken.

Jonge fietsambassadeurs

Om de fietszone bekend te maken koos Diksmuide voor lokale fietsambassadeurs. De broers Thibo (15) en Arthur Vanuxem (8) uit Leke, allebei actief bij Cycling Team Houtland Westkust, toonden met hun fiets het goede voorbeeld.