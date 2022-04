Stadslijst Wervik likt wonden: "een lelijk politieke streek"

De Stadslijst in Wervik die uit de coalitie gebonjourd is laat het daar niet bij. Vooruit heeft met oppositiepartij CD&V een motie van wantrouwen ingediend om samen de legislatuur te kunnen uitrijden.

De Stadslijst laat nu onderzoeken of die motie juridisch correct is. Met de koerswijziging van Vooruit vervalt ook de afspraak dat Open VLD-er Bert Verhaeghe straks de sjerp overneemt van burgemeester Youro Casier. Verhaeghe is ook als mens erg ontgoocheld.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat persoonlijk geen ontgoocheling is. dat doet echt enorm veel pijn. We hebben een heel traject opgezet samen met de groep van de Stadslijst maar ook samen met Vooruit. We hadden een meerjarenplan dat in uitvoering was en dan wordt het mes in de rug gestoken enkel omwille van postjes. Dat doet zeer veel pijn", klinkt het.

De motie van wantrouwen zodat coalitiepartner Vooruit verder kan met CD&V komt als een mokerslag aan bij de Stadslijst die bestaat uit Open VLD, Positief Project en Groen. De kartellijst heeft nu de koppen, bij elkaar gestoken en recht de rug en dat met de steun van de nationale partijen.

"Dit heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien omdat er eigenlijk geen enkele valabele reden is om van onbestuurbaarheid te spreken en dan nog zonder met elkaar te overleggen. Dit doen als een dief in de nacht. Ik heb dat nog nooit gezien in Vlaanderen", weet Nationaal voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert.

"Constructieve motie van wantrouwen volstaat"

Maar professor Herwig Reynaert, gespecialiseerd in lokale politiek, zet de Stadslijst alvast met beide voeten op de grond. Volgens hem is het nieuw gemeentedecreet duidelijk en volstaat een constructieve motie van wantrouwen, zoals ingediend in Wervik, om een coalitiepartner buiten te wippen. De partijen in Wervik zaten bijvoorbeeld niet meer op één lijn wat de woon-zorgcentra betreft.

