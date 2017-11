De stadsschouwburg van Brugge gaat morgen weer open voor het publiek. Afgelopen weekend was een stuk pleisterwerk van het plafond boven aan de trap in de centrale hal naar beneden gevallen.

Wellicht was dat een gevolg van trillingen.

Tijdens een grondige inspectie van het gebouw werden ook aan de andere kant van de schouwburg barsten ontdekt in de muur en het plafond, maar van een structureel probleem is geen sprake. Het stadsbestuur zal er voorlopig netten laten aanbrengen om verder onheil te voorkomen. De schouwburg werd zo’n jaar of zestien geleden gerenoveerd in het kader van Brugge culturele hoofdstad.