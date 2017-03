Stadsvernieuwing Brugge in beeld

Dit lijkt de Bruggelingen aan te spreken, want twee weken na het lanceren van het filmpje behaalde het al meer dan 150.000 weergaven op social media. Er kwamen ook meer dan 4.000 reacties, en het filmpje werd bijna 1.000 keer gedeeld.

Bekijk het filmpje hier:

Wie meer uitleg wil over de stadsvernieuwingsprojecten kan ook steeds terecht in ‘Mijn Brugge’, naast het Huis van de Bruggeling. Het hele jaar door vinden op deze plaats, die ruim 400m² groot is, expo’s en andere activiteiten plaats die actuele projecten, plannen en initiatieven van de Stad in de kijker zetten. Mijn Brugge is open van maandag tot donderdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Meer info: www.brugge.be/mijnbrugge