Stake dit najaar weer op tournee

"De zesde plaat gaat terug weer iets anders worden," zegt frontman Brent Vanneste. "Het wordt weer een beetje frisser, een beetje zweviger en ook iets harder. Ik ben zelf benieuwd wat er gaat uitkomen. We zijn nu bezig met de muziek en de teksten. Een naam voor het hele album is er nog niet."

Geen beperkingen

De plaat willen ze pas uitbrengen als alle coronamaatregelen weg zijn. Want de band wil spelen zonder beperkingen. "De drang om te gaan spelen is gigantisch. Wij kunnen eigenlijk echt niet meer wachten. ’t Is Op. Tegen dat we weer kunnen spelen gaat het 20 maanden geleden zijn en dat is teveel."

Publiek ruiken

Vanaf oktober plannen ze dan ook terug een reeks liveshows waar ook nummers van de nieuwe plaat aan bod komen. In onze provincie komen ze langs in Ieper, Waregem en Diksmuide.

"We hebben nu 25 shows gepland in de Benelux en eigenlijk proberen we in kleinere zaaltjes te spelen. ’t Is niet dat we niet graag in grotere zalen spelen want het is de max om voor 10.000 man te spelen op grote festivals. Maar we hebben nu zin om dicht bij het volk te staan. Die sfeer en gewoon ook letterlijk het volk te ruiken," besluit Vanneste.