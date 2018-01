Staking Aviapartner voorbij

Op Brussels Airport hadden de werknemers gisterenvoormiddag spontaan het werk neergelegd. Ook op de luchthaven van Oostende waren er prikacties, er staakten de werknemers telkens één minuut voor elke vertrekkende vlucht.

Er was al langer ongenoegen bij het personeel van Aviapartner, ondermeer over de hoge werkdruk, de vakantieregeling en het niet respecteren van pauzes. Vrijdag is de hele dag onderhandeld tussen vakbonden en directie, en dat heeft tot een akkoord geleid. Zo zijn er afspraken gemaakt over de aanwerving van extra personeel en het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten.