Staking bij bpost Kortrijk houdt aan

De staking in het distributiecentrum van bpost in Kortrijk houdt aan. Het personeel legde woensdagochtend een voorstel van de directie naast zich neer. Dat bevestigen de vakbonden.

Maandag legde een deel van het personeel spontaan het werk neer in het distributiecentrum van bpost in Kortrijk. De werknemers zijn de hoge werkdruk en de organisatie meer dan beu. Bovendien moeten ze nu nog eens de achterstand zien weg te werken van vorige week, toen door het winterweer heel wat pakjes niet konden bezorgd worden.

"Teleurgesteld"

De directie beloofde na overleg op maandag en dinsdag extra krachten. Dinsdag reageerde het personeel teleurgesteld op het voorstel en ook woensdagochtend werd een tweede voorstel lauw onthaald.

De directie had tien extra interimkrachten beloofd op korte termijn. "Het voorstel werd deze ochtend voorgesteld aan het personeel, maar die gingen daar niet op in", aldus Marc Allossery van ACV-CSC Transcom. "Straks gaan we opnieuw rond tafel zitten, en donderdagochtend staan we hier opnieuw."

