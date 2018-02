Staking bij Carrefour in Sint-Kruis

De actie vloeit voort uit de herstructurering bij Carrefour en de plannen van de directie om de hypermarkt in Sint-Kruis Brugge om te vormen tot een 'Carrefour Market'. De winkel in Brugge zou een stuk kleiner worden, en 28 werknemers dreigen hun job te verliezen.

Johan Lippens (LBC-NVK): “De werknemers in Sint-Kruis Brugge zijn bovendien gechoqueerd nu ze hebben ontdekt dat Carrefour België een flinke som heeft gepompt in de vestiging bij B-park Brugge, een franchisewinkel. Deze winkel kreeg het geld als compensatie voor 'het commercieel nadeel'."

Reactie Carrefour

Carrefour zelf ontkent ten stelligste dat B-Park verlieslatend zou zijn. "Dat is structureel onwaar. Daar hebben we trouwens maandag de nodige bewijzen voor geleverd", aldus een woordvoerder.

LBC-NVK pleit ervoor om de hypermarktformule te behouden. "Als de vestiging wordt omgevormd, dan moeten we al gaan concurreren met drie andere franchisewinkels in de buurt en uiteraard met andere retailers. We pleiten voor differentiatie, dit door het behoud van deze hypermarkt. Anders heeft deze vestiging geen overlevingskans", besluit Lippens. Op 9 maart zou er overleg zijn over de vestiging in Sint-Kruis.

De woordvoerder voor Carrefour, Baptiste van Outryve, reageert ook via Twitter op de actie.

@Coopman_Bart Onbegrijpelijk dat men n actie verdedigt door n winkel zwart te maken met de melding dat het "met structureel verlies draait", terwijl in antwoord 250 v/d OR van maandag staat: "Ter informatie vermelden we dat deze hypermarkt rendabel is." https://t.co/6wxvQ826y1 — Baptiste van Outryve (@baptistevod) 27 februari 2018

Alert - Alle Carrefour winkels zijn vandaag open, m.u.v. de Hypermarkt Carrefour van Brugge St-Kruis. Betreurenswaardig dat sommigen hun actie motiveren met pertinente leugens. De winkelmedewerkers en de klanten verdienen dit niet. pic.twitter.com/JE5BGsw0Rv — Baptiste van Outryve (@baptistevod) February 28, 2018

Bekijk ook