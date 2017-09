Staking bij PZ polder afgewend

In de politiezone Polder zijn alle plooien glad gestreken. Een staking is afgewend.

De al jaren aanslepende onvrede bij het politiepersoneel van PZ Polder over het dienstrooster, het personeelstekort en de gebouwen bereikte vorige week een hoogtepunt met een stakingsaanzegging tot resultaat. Vandaag werden die zaken punt voor punt besproken en vastgelegd in een overeenkomst.

Extra aanwervingen

Er komt dit jaar nog een kaderuitbreiding met 4 extra personeelsleden zoals dit vorige week unaniem werd goedgekeurd in de politieraad. Daarnaast komen er ook volgend jaar 2 extra personeelsleden bij. Het totale personeelskader van PZ Polder wordt op die manier met 6 personeelsleden opgetrokken. Daarmee wordt de interventiedienst uitgebreid met 4 extra krachten. Er komt ook een politie-inspecteur toezichthouder milieu en stedebouw en een extra ICT-er. Bovendien wordt de huidige uurregeling geëvalueerd en bijgestuurd.

Nieuw commissariaat

De plannen voor de bouw van een nieuw commissariaat aan de Rijkswachtstraat in Diksmuide worden doorgevoerd. De stad verkoopt straks de gronden van de voormalige brigade aan de politiezone, er wordt dit jaar nog een ontwerper aangesteld en begin volgend jaar geeft de stad uitsluitsel over het huidige RUP waardoor een bouwvergunning kan verleend worden.

Aanpak administratieve taken

De taakverdeling over de opmaak van politiereglementen en vergunningen wordt in een protocolakkoord gegoten. Voortaan zal duidelijk afgebakend worden wat de gemeente doet en wat van de politie verwacht wordt. De politie geeft in de toekomst nog een technisch advies.