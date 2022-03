Staking in Brugse gevangenis, "mensen slapen op de grond"

De staking in de gevangenis van Brugge is donderdagavond om 22.00 uur van start gegaan. Het gevangenispersoneel zal 24 uur lang het werk neerleggen, tot 4 maart 22.00 uur. Dat zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA.

De afgelopen periode hebben er zich in de Brugse gevangenis enkele incidenten met agressie voorgedaan met gedetineerden. Het gevangenispersoneel trekt daarom aan de alarmbel. Op een overleg met de overheid eind februari werd niet tot een oplossing gekomen voor de verschillende pijnpunten die de vakbonden hadden aangehaald.

De verschillende agressiegevallen hebben volgens de vakbonden ook te maken met de overbevolking van de Brugse gevangenis. "We zitten zelfs met grondslapers in de cellen. Het gaat om een stijging van het aantal gedetineerden van zo'n 40 procent. Dat kan natuurlijk al eens zorgen voor incidenten. Bovendien hoort een groot deel van de mensen niet thuis in een gevangenis door psychische problemen. Onze mensen zijn daar niet voor opgeleid. Zo worden die gedetineerden niet geholpen", aldus Eddy De Smedt van VSOA.

Uit rondvraag van de vakbonden blijkt dat de stakingsbereidheid onder het gevangenispersoneel zeer groot is. "Ik vermoed dat wij met moeite de minimale dienstverlening zullen rondkrijgen."