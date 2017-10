Er zal op drie november gestaakt worden in de grafische bedrijven. Bij ons gaat het onder meer om Mercator Press in Jabbeke en Roularta in Roeselare.

De werkgevers in de sector, verenigd in Febelgra, blijven bij hun eis om de nachttoeslag te bevriezen. Dat bleek vanochtend op het paritair comité. De onderhandelingen voor een nieuw sectorakkoord zijn daarop afgesprongen. Eind vorige week nog hielden 75 vakbondsmilitanten een verrassingsactie bij Mercator Press in Jabbeke. Ze protesteerden tegen het uitblijven van een akkoord in de grafische sector.