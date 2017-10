Staking: Drukste ochtendspits van het jaar

Door de staking bij het openbaar vervoer en door verschillende incidenten, is de ochtendspits van dinsdag de drukste van het jaar geworden.

In Vlaanderen was er ruim 300 kilometer file, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Door de staking bij het openbaar vervoer waren er dinsdag veel mensen op de baan, en de ochtendspits is ook vroeger op gang gekomen. Daarnaast waren er verschillende incidenten, waardoor de ochtendspits in heel Vlaanderen moeilijk verliep. Zo slibden de wegen volledig dicht rond Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk en Lummen. De kettingbotsing met acht auto's op de E17 in Kortrijk heeft de grootste impact gehad, aldus Bruyninckx nog. Door het ongeval waren twee rijstroken dicht, en dat heeft een impact gehad tot op de Antwerpse ring.