Staking in gevangenis Brugge afgelopen

De 48 urenstaking in de gevangenis van Brugge is dinsdagavond zoals gepland om 22 uur afgelopen. Dat meldt de liberale vakbond VSOA.

Het gevangenispersoneel staakte omdat er ontevredenheid was omtrent de verlofregeling en het structurele personeelstekort. De stakingsbereidheid was volgens de vakbond groot.

Volgens de vakbond blijft het personeelstekort voor problemen zorgen. "Dat tekort heeft een enorme impact op de verlofregeling en leidt tot een hogere werkdruk en onveiligheid." De vakbond wil daarom een aanpassing van het takenpakket gekoppeld aan het beschikbare personeel op de werkvloer bekomen.

Voor de staking had de vakbond al een overleg met de gevangenisdirectie, maar zonder resultaat. Voorlopig staat nog geen nieuw overleg gepland. Een oplossing voor de problemen is daarom nog niet meteen in zicht. "Met de staking hebben we een duidelijk signaal kunnen geven maar voorlopig staat nog geen nieuw overleg gepland. We hopen natuurlijk wel zo snel mogelijk tot een oplossing te komen", zegt VSOA-vakbondsman Eddy De Smedt. Komt die oplossing er niet, dan volgt waarschijnlijk een nieuwe staking op 11 juli.

"Onze prioriteit is nog steeds om een oplossing te vinden voor de problemen. Maar als die er niet komt, plannen wij op 11 juli opnieuw een 48 urenstaking." Die staking zou dan duren tot 13 juli 22 uur.