Staking in gevangenis Ieper houdt aan

Vandaag wordt er nog altijd gestaakt in de gevangenis Ieper. Die staking zal in totaal 36 uur duren.

Eddy De Smedt (Afgevaardigde VSOA):" We staken omdat minister Geens eenzijdig heeft beslist om zijn plannen voor de minimale dienst door te drukken. Met onze actie willen wij ons verzetten tegen die beslissing en vragen wij dat de minister het overleg herneemt. Zijn geduld is op na 4 vergaderingen met een bemiddelaar. Maar het personeel moet al 4 jaar wachten op nieuwe collega’s, moet al 4 jaar wachten op nieuwe kledij en moet al 4 jaar wachten op een afbouw van het aantal gedetineerden. Voor het personeel is dit de druppel."