Staking stuurt dienstverlening bussen en trams in de war

Het vakbondsfront staakt vier dagen uit onvrede over het voorstel voor een nieuw cao. De chauffeurs zijn gevraagd om minstens één dag het werk neer te leggen. In onze provincie is slechts 10 procent van de buschauffeurs op streeklijnen uitgereden. Daarnaast rijdt minder dan de helft van de kusttrams. Ook de belbussen zijn verstoord, ongeveer 65% rijdt.. De stadsnetten van Oostende en Brugge rijden zeer onregelmatig, er is geen aanbod op de stadsnetten in Kortrijk, Roeselare en Knokke. Kleine kusttramwinkels zijn gesloten.

Alle actuele info vind je op www.delijn.be