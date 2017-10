Staking: Vlaamse, Franse en Waalse vakbonden verbroederen

Ze protesteerden er tegen de besparingen in de openbare sector.

Rik Cappelle, ACOD West-Vlaanderen: "We doen dit samen om een statement te maken dat dit eigenlijk ook een Europees probleem is. Er moet dringend meer geïnvesteerd worden in de openbare diensten. Privatiseringen staan altijd voorop in Europa. Men zegt dat er concurrentie moet zijn, maar veel zaken zoals zorg en onderwijs zijn erg belangrijk voor de mensen. Je mag dat niet alleen met privaat geld doen, je moet daar ook zelf in investeren en Europa moet dat ook toelaten."

"Ik zou alle acties als geslaagd beschouwen", zegt nationaal ACOD-voorzitter Chris Reniers. "In de gevangenissen is de opvolging bijna unaniem. Bij De Lijn zie ik een aantal depots waar 60 à 70 procent van de bussen niet rijdt. Bij het spoor is de actie eveneens een succes, ook al rijden er wel wat treinen. In de havens zijn er ook acties, waardoor er bijvoorbeeld genoeg volk is voor één sluis maar niet voor twee. En ook in de administratie, de zorgcentra en de crèches wordt de actie goed opgevolgd, vooral in de grote steden."