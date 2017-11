Stakingsactie drukkerijen lang niet overal opgevolgd

In enkele drukkerijen bij ons en elders in het land wordt vandaag gestaakt of actie gevoerd. .

Het gaat om drukkerijen waar onder meer tijdschriften en reclamefolders gedrukt worden, dagbladdrukkerijen blijven buiten schot. De spanningen draaien rond een nieuw sociaal akkoord. Zo willen de werkgevers de nachtpremies bevriezen op het huidige niveau, omdat ze in de buurlanden lager liggen. Ze willen niet dat de loonnorm van 1,1 procent volledig wordt ingevuld. Volgens de vakbonden ligt het werk stil bij INNI publishers in Heule. Bij Mercator Press in Jabbeke en Roularta in Roeselare wordt wel gewerkt. Daar zou de werkgever bereid zijn om een akkoord te bereiken op bedrijfsniveau.

Militanten van de vakbonden zijn naar drukkerij Pattyn in Veurne getrokken. De zaakvoerder is de voorzitter van Febelgra, de vakorganisatie van de grafische sector. Hij zal luisteren naar hun verzuchtingen.