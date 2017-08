Stakingsacties gaan verder in gevangenis Ruiselede

De stakingsacties in het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede duren voort.

Een deel van het personeel heeft vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de verhoogde werklast als gevolg van het systeem van 'verlengd penitentiair verlof' dat recent werd ingevoerd. Dit weekend is in Ruiselede niet gestaakt en voor maandag had Laurent Sempot, de woordvoerder van het Gevangeniswezen, geen weet van stakingsacties. "Het betreft geen ononderbroken staking maar om punctuele momenten", verklaarde hij.

Verlengd penitentiair verlof

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwam voor de zomervakantie op de proppen met het 'verlengd penitentiair verlof', een maatregel om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken voor gedetineerden met een celstraf van maximaal tien jaar. Een groep gedetineerden kan daardoor onder voorwaarden afwisselend een week thuis en de andere week in de gevangenis verblijven.

De drie vakbonden (VSOA, ACOD en ACV) dienden begin juli een stakingsaanzegging in voor de gevangenis in Ruiselede. Het toepassen van het VPV verhoogt de werklast in Ruiselede waar geen uitgewerkte onthaaldienst is. "Gedetineerden die met verlof zijn worden vervangen door evenveel andere gedetineerden. Dat leidt tot een werklastverhoging, omdat gedetineerden moeten worden in- en uitgeschreven, goederen moeten in bewaring genomen, enzovoort", aldus Filip Dudal, secretaris ACV Openbare Diensten. De instelling in Ruiselede, met een boerderij, heeft een bevolking van 56 gedetineerden plus 4 in beperkte detentie, met circa 35 voltijdse personeelsleden. Al enkele weken voert de bewakingsdienst actie van woensdag 18 uur tot donderdag 22 uur.