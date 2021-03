Stakingsdag: Unizo schrijft open brief naar alle burgemeesters

Unizo West-Vlaanderen heeft een open brief geschreven naar alle burgemeesters in onze provincie. Daarin vragen ze dat de vrije toegang tot bedrijven op de nationale stakingsdag gegarandeerd wordt.

ACV en ABVV plannen op maandag 29 maart acties en een interprofessionele staking tegen de loonwet van 1996. Unizo vindt dit onverantwoord, gezien de precaire situatie waarin de economie zich bevindt als gevolg van covid-19.

Wouter Blomme, directeur Unizo West-Vlaanderen: “Volgens de meest recente cijfers van de Nationale Bank lijden álle economische sectoren in deze pandemie een aanzienlijk omzetverlies. Bovendien is de koopkracht van gezinnen gemiddeld niet gedaald tijdens de crisis. Gezinnen met een groot inkomstenverlies bestaan vaak uit ondernemers. En zoals gekend, staat het woord staken niet in het woordenboek van deze laatste categorie.”

Unizo vreest dat de vakbonden de toegang tot bedrijven, bedrijventerreinen en havens zullen afsluiten en het verkeer zullen belemmeren. Jef Maeseele, voorzitter Unizo West-Vlaanderen: “Unizo West-Vlaanderen eist dat de vrije toegang tot onze bedrijven gegarandeerd blijft. We rekenen daarom op uw steun en verantwoordelijkheidszin, als hoofd van de lokale politie, om alle regelgeving op het grondgebied van uw stad of gemeente te doen naleven. Ook op een nationale actiedag van de werknemersorganisaties. We roepen ook alle steden en gemeenten op om aanvragen voor inname openbaar domein in het kader van deze actiedag niet te vergunnen. Want hoe minder economische schade deze onverantwoorde actiedag.”