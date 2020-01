In West-Vlaanderen is er vanochtend meer hinder bij De Lijn door de staking va de socialistische overheidsvakbond ACOD.

Een kleine helft van de busritten wordt niet gereden. Door de vakantieregeling bij De Lijn rijden er sowieso minder trams en bussen op het net. Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime-informatie raadplegen op de website en in de app.