Stalen beeld weg op markt Oedelem

De kunstenaar heeft het beeld er na vier maanden weggehaald omdat de aankoopprocedure naar zijn gevoel te lang blijft aanslepen. Sinds mei is het schepencollege van Beernem met de aankoop bezig maar het geduld van kunstenaar Rik Beuselinck raakte op. Volgens de schepen van cultuur zou tegen eind deze zomer alles definitief moeten beklonken zijn.

Herinrichting

Het imposante stalen beeld stond op het dak van de vroegere oorlogsbunker, midden op de markt van Oedelem. Het kwam er bij de openingstentoonstelling van het Schepenhuys. Kunstenaar Rik Beuselinck, zelf van Oedelem, wilde er een gesprek mee op gang brengen over de herinrichting van de markt.

De kunstenaar liet op de lege plek een briefje achter met de namen van de schepenen met hun telefoonnnummer. Wie vragen had over het verdwenen beeld, kon zo bij hen terecht. In elk geval loopt de aankoopprocedure nog steeds en staat de verkoop vast. Tegen eind deze zomer moet alles weer in balans zijn en keert het beeld terug naar de markt van Oedelem om er definitief te blijven.