Stan Dewulf wint Paris-Roubaix voor beloften

De renners van Lotto - Soudal U23 wint de helleklassieker na een sprintzege. Op de Velodroom van Roubaix liet hij de Nederlander Julius Van den Bergh achter zich. Dewulf mag je best al een kasseivreter noemen. Bij de juniores werd hij eerder al derde in Parijs-Roubaix. Bij de beloften mag hij nu dus de kassei in de lucht steken. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belg bij de beloften dat mag doen!

