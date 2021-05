Stan Muylle: "Ga kapot als ik zie hoe hij met mijn zusje omging."

Maandag start het assisenproces tegen Alexandru C, de Roemeen die op het strand van Knokke-Heist in 2017 Sophie Muylle om het leven bracht. Haar broer, Stan, neemt twee dagen voor de start voor één keer het woord. "Levenslang is de enige denkbare straf voor mij".

"Ik zal moeten leren loslaten"

Het is in het kantoor van zijn advocaat, Filip De Reuse, dat Stan Muylle ons te woord staat. Vier jaar na de dood van Sophie - hij zal de hele tijd consequent 'mijn zusje' zeggen - spreekt Stan één keer. Over zijn gevoelens, de beelden die hij te zien kreeg en hoe de moord van zijn zusje hem getekend heeft. "Ik voel me boos, kwaad. Maar ik weet ook dat dat gevoel mijn leven niet mag blijven overheersen. Ik zal moeten leren los te laten."

"Je gaat kapot als je ziet hoe hij met mijn zusje omging"

Stan kreeg de beelden te zien die ook de jury zal zien tijdens het proces. Beelden die Alexandru C zelf maakte, die 22e januari 2017 in Knokke-Heist. "Ik dacht, ik bekijk die beelden alsof ik in de jury zit. Maar dat lukte me niet. Ik zie m'n zusje... Je gaat kapot als je ziet hoe hij met haar omgaat. Heel koelbloedig... Ik geloof niets van zijn verhaal en van zijn verklaringen. Als je die selfie ziet waarop hij met een voldaan gevoel grijnst...

"Levenslang"

"Levenslang is de enige denkbare straf voor mij," gaat Stan verder. "Urenlang heeft hij de keuze gehad om zich af te vragen waar hij mee bezig was. Voor mij is dit moord, ik kan niet twijfelen."

Ooit terug naar zee?

Sinds de dood van zijn zusje is Stan nooit meer terug gekeerd naar zee. Dan kon hij niet. De zee zien betekent denken aan zijn zusje. Maandag start het assisenproces tegen Alexandru C. Zijn advocaten houden vol dat hij Sophie Muylle niet vermoord heeft. Vrijdag 21 mei kent de Roemeen zijn straf.

Lees hier het volledige dossier over de moord op Sophie Muylle.