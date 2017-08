Vraag is of het om een stunt gaat van de actiegroep "De Stoeten Ostendenoare", die al meermaals de minder fraaie kanten van ons koloniaal verleden aan de kaak heeft gesteld. Eerder kregen al andere beelden verf over zich heen, onder meer het standbeeld van Koning Boudewijn. En onderaan het standbeeld van Leopold II werd jaren geleden een hand symbolisch afgezaagd van een beeldengroep die Afrikaanse slaven uitbeeldt. Ook die beeldengroep is beklad met rode verf.