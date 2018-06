Stap dichter bij nieuw industrieterrein in Waregem

Er komt schot in de zaak voor een nieuw industrieterrein aan de E17 in Waregem. De provincieraad keurt het nieuwe plan voor het gebied “Blauwpoort” goed.

De nieuwe industriezone zal meer dan 41 hectare groot zijn. Het komt er pas na de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de snelweg want nu zijn er nog te veel verkeersproblemen daar.

De plannen voor het nieuwe industrieterrein Blauwpoort aan de E17 in Waregem zijn al jaren oud. In 2012 was er al een plan goedgekeurd maar daarna vernietigd, na protest van een actiecomité die vreest voor de mobiliteit. Nu is er dus een nieuw plan dat de provincie steunt. Daarin meer groen maar vooral de voorwaarde dat de aanleg pas start als er vlotter verkeer kan, van en naar de E17.

De nieuwe industriezone is goed nieuws, zegt ondernemersorganisatie VOKA, in een eerste reactie. Er is nood aan 57 hectare extra, blijkt uit studies en dus is die nieuwe zone van 41 hectare meer dan welkom voor een ondernemende regio als Waregem.

