De Amerikaanse actrice Carrie Fisher, die vorige week nog Brugge bezocht, is overleden. Ze kreeg op weg naar huis een hartaanval, en overleed gisteren in een ziekenhuis in Los Angeles.

De 60-jarige Fisher, die op 19-jarige leeftijd bekendraakte door haar rol van Prinses Leia in de "Star Wars"-films, had vrijdagnacht tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles een kwartier voor de landing een zware hartaanval gekregen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De actrice was de voorbije week nog in ons land. Op Twitter verschenen toen verschillende foto's van haar in Brugge.