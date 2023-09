Het gevangenispersoneel start vanavond met een 48 urenstaking. De vakbonden verwachten dat de staking goed opgevolgd zal worden want het ongenoegen is groot.

Vorige week nog was er aan de gevangenis van Brugge een ludieke actie. De vakbonden klagen de overbevolking aan. Dat zorgt voor gefrustreerde gedetineerden en agressie.

Dinsdag was er nog overleg tussen de bonden en het kabinet Justitie, maar dat leverde geen kortetermijnoplossingen op.

Ook gevangenen protesteren

In de gevangenis in Brugge protesteerden zondagmiddag ook een dertigtal gevangenen tegen de overbevolking in de cel. Ze weigerden om na de wandeling, die om 16 uur eindigde, terug naar binnen te komen.