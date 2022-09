Start academiejaar: populariteit studentensteden Kortrijk en Brugge stijgt

Aan campus van de KU Leuven in Brugge is er zelfs een groei van 44% bij de nieuwe bachelorstudenten, in absolute cijfers een groei van 100 naar 144 studenten.

"Onze stijging in Brugge is echt spectaculair. We zitten met een stijging van 44%. We zijn vijf jaar aanwezig in Brugge en dat vraagt even tijd", klinkt het bij Piet Desmet, vicerector van KU Leuven campussen Kortrijk en Brugge.

In het algemeen zitten de ingenieursopleidingen in de lift en dat is dan weer goed nieuws voor het bedrijfsleven.

Een andere prioriteit voor dit academiejaar is levenslang leren. Het post-universitair centrum in Kortrijk telt meer dan 11.500 studenten.

Na de hogescholen hebben ook de KU Leuven Kulak in Kortrijk en KU Leuven-Brugge het academiejaar vandaag dus officieel geopend. Dat gebeurde in Kortrijk met de traditionele stoet der togati. De rector van de KU Leuven en de West-Vlaamse vice-rector wandelen samen met het stadsbestuur voorop in de stoet naar de Schouwburg waar de academische zitting plaatsvindt. Naast professoren van onze universiteit zijn er dit keer ook heel wat proffen uit Rijsel bij. Bij de start van het academiejaar staat dan ook de groeiende samenwerking met die universiteit centraal.