Start cruciale werken in Kortrijk en Waregem: Aansluiting A19/R8 na meer dan 20 jaar aangepakt en vlecht-constructie moet fileprobleem E17 Waregem oplossen

Morgen wordt eindelijk gestart met wegenwerken in twee ontzettend belangrijke dossiers in Zuid-West-Vlaanderen.

‘De Vlecht’ Waregem

Morgen wordt de eerste spadesteek gegeven voor de vlecht-constructie in Waregem die de fileproblemen van het op-en afrittencomplex van de E17 in Waregem moet oplossen. Meteen een primeur voor ons land. Deze werken zullen vijf maanden duren.

Het verkeerscomplex E17-N382 heeft te kampen met verkeersopstoppingen, in het bijzonder tijdens de spits waardoor er soms files ontstaan tot op de E17 met gevaarlijke situaties als gevolg. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarom de DDI-techniek toepassen, de zogenaamde Diverging Diamond Interchange waarbij het verkeer op de Expresweg voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft wordt geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expressweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost.

De werken voor dit dossier moesten uiterst nauwkeurig afgestemd worden met alle andere werken in de omgeving, in het bijzonder met de werken aan de N36 Kortrijkse heerweg en de geplande werken aan Belgiek, beide in Deerlijk. In samenwerking met de bereikbaarheidsadviseur die AWV aanstelde werd er hard ingezet op overleg en samenwerking met alle naburige steden en gemeenten.

Op dinsdag 19 april start de aannemer met de eigenlijke werken.

(lees verder onder de foto)

Trompetaansluiting A19-R8 KORTRIJK

Morgen beginnen ook de werken voor de nieuwe trompetaansluiting van de A19 op de R8 in Kortrijk, de werken gaan twee jaar duren. Het dossier sleept al meer dan twintig jaar aan.

De eerste steen voor de aansluiting van de R8-Zuid werd gelegd begin jaren tachtig van de vorige eeuw. In 1992 volgde de aansluiting van de R8-Noord op de A19 en werden de twee verkeerslichten geplaatst. Het steeds drukker geworden verkeer zorgde voor verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Met de herinrichting van dit verkeerscomplex wil de Vlaamse overheid inzetten op meer verkeersveiligheid, een vlottere doorstroming en een grotere verkeersleefbaarheid.

Vanaf dinsdag 19 april start de aannemer met de volgende voorbereidende werken.

Bekijk het videoverslag hierboven