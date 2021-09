Start opbouw voetgangersbruggen voor WK Wielrennen in Brugge

Afgelopen nacht werd in Brugge de eerste voetgangersbrug aan de Bloedput, de kruising van de Gouden Vlieslaan met de Bevrijdingslaan, gebouwd. De voetgangersbrug is bedoeld voor mensen die het parcours willen kruisen tijdens het WK Wielrennen volgend weekend.

Van zaterdag 18 september tot en met woensdag 22 september vindt het WK Wielrennen plaats in Brugge. De stad is al volop bezig met de voorbereidingen van het vijfdaags wielerevenement.

Afgelopen nacht werd een voetgangersbrug aan de Bloedput gebouwd, deze nacht komt er nog een aan het station.

“Het verkeer kan deze nacht overal door, maar zal in elke richting wel over één rijstrook moeten rijden. Deze brug ligt niet langs het parcours, maar zorgt voor een vlotte verbinding tussen het station en de aankomstplaats op ’t Zand. De opbouw gebeurt ’s nachts om zo de verkeershinder te beperken", zegt burgemeester Dirk De fauw.

De bruggen zijn enkel voor voetgangers. Fietsers kunnen langs beide kanten van het parcours blijven fietsen, maar kunnen het parcours niet dwarsen. “Fietsers op het Stationsplein worden tijdens de wedstrijden omgeleid via de Bargeweg naar het fietspad onder de Katelijnebrug. Dat is nodig om in die drukke zone dwarsend verkeer van voetgangers en fietsers te vermijden en zo het autoverkeer vlotter te laten verlopen tijdens de wedstrijden. De stad blijft met de wagen bereikbaar via de oostelijke en zuidelijke kant, terwijl West-Brugge en het noorden van de stad met de wagen moeilijker en soms niet bereikbaar zal zijn”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

Ook de WK-boog van de laatste kilometer wordt dit weekend gebouwd. Die installatie komt op de Gulden Vlieslaan ter hoogte van ’t Stil Ende. Het WK-decor zal vanaf zondag 12 september heel pertinent in het Brugse straatbeeld te zien zijn.

Het WK tijdrijden vindt plaats van 18 tot 22 september. De tijdrit gaat van start op het strand van Knokke-Heist, aan het casino.