Start pleidooien zaak vermoorde huisarts

S. vermoordde op 1 december 2015 huisarts Patrik Roelandt in zijn woonst in Ingelmunster met een messteek. "Hij overleed aan spinale shock, een elegante term voor een messteek dwars door de nek", verklaarde wetsdokter Werner Jacobs.

Het proces tegen S. startte net zoals dat van de kasteelmoord. De verdediging stelde zich vragen bij de bevoegdheid van de rechtbank en vooral over de strafmaat. Volgens de verdediging kan in deze gecorrectionaliseerde zaak geen straf gevorderd worden van meer dan 20 jaar. De burgerlijke partijen en het openbare ministerie verzetten zich met klem. Ze meenden dat er wel degelijk rechtszekerheid is en deze zaak kan doorgaan. De rechter volgde.

Aantal messteken

Meteen na deze procedurele insteek werd de wetsdokter opgeroepen op vraag van de burgerlijke partijen. De rechtbank ging daarmee akkoord in een tussenvonnis van midden december. Volgens de dokter strookt het verhaal van S. niet met zijn bevindingen. S. had het over één messteek terwijl de dokter op de grond lag.

"Er zijn zeker twee messteken toegediend", zei de wetsdokter. "Een oppervlakkige aan de rechterkant op een horizontale manier. Toen stond hij wellicht voor het slachtoffer. En een tweede steek." Die ging tot elf centimeter diep en dwars door de wervel. Ook die steek zou toegediend zijn terwijl Roelandt rechtstond. "Er waren ook geen letsels van verweer", aldus de wetsdokter.

"Ik weet niet waarom ik het deed"

Het motief van Danny S. om de huisarts Patrik Roelandt te doden, blijft onduidelijk. De beklaagde gaf een verwarde uitleg. "Ik weet niet waarom ik het gedaan heb", zei hij. Hij kwam op controle, en toen volgde de fatale slag.

Volgens de beklaagde had hij de dokter gebeld, omdat hij verging van de pijn in zijn rug en in schouder. Die kwam na 15 uur aan en zei de beklaagde dat hij pijn had, omdat hij te veel cortisoneprikken had gekregen. De man verklaarde dat hij boos was met die vaststelling. "Ik heb hem een vuistslag gegeven, in een opwelling. Er ging geen discussie vooraf, geen woordenwisseling." Over de messteken rept de beklaagde met geen woord. "Hij merkte niet op dat ik het mes nam." Hij blijft erbij dat hij de dokter neerstak toen hij neerlag, ook al beweerde de wetsdokter dat dat niet mogelijk is.

