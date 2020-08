Start van mogelijk eerste hittegolf van het jaar

Vandaag is het startschot van waarschijnlijk de eerste hittegolf van het jaar. Daarvoor moet het in Ukkel vijf opeenvolgende dagen warmer zijn dan 25 graden Celsius, waarvan drie dagen meer dan 30 graden.

Voor woensdag verwacht het KMI meer dan 25 graden en tegen donderdag al 30 graden of meer. Vooral zaterdag zou een tropisch warme dag kunnen worden, met 35 graden in de schaduw.

Zondag en de daaropvolgende dagen wordt niet meteen veel afkoeling verwacht, waarmee de voorwaarden voor een hittegolf zijn vervuld. Ook regen lijkt niet meteen in aantocht.

Het zou daarbij gaan om de eerste hittegolf van 2020. Vorige zomer telde ons land maar liefst drie hittegolven. Eind juli werden zelfs recordtemperaturen van meer dan 40 graden Celsius opgetekend. Maar dit jaar was de maand juli frisser dan gemiddeld.

2020 zou daarmee ook het zesde jaar op rij zijn dat er zich een hittegolf voordoet in ons land.

En ook voor de mens is het oppassen bij extreme hitte. Die kan uitdroging, krampen tot zelfs een hitteslag veroorzaken. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) heeft de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. Zon en hoge temperaturen, in combinatie met luchtvervuiling, kunnen de ozonconcentraties doen toenemen. Daarbij wordt afgeraden om zware inspanningen te doen, zoals sporten in de buitenlucht.