Start Veiligheidsraad: "De bubbel was niet duidelijk"

De bubbel van vijf sneuvelt mogelijk voor nieuwe flexibelere maatregelen. De politici willen de bevolking vooral duidelijkheid en perspectief bieden.

"Onduidelijk en niet meer nageleefd"

"Er zijn veel punten waarover nog te beslissen valt zoals de mondmaskerplicht en de bubbel", zegt Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse gemeenschap. "Al is het zo dat we nu met de ziekenhuisopnames rekening houden bij de volgende gefaseerde interventies van maatregelen. Dat is een belangrijk element want de besmettingen zijn verontrustend en we moeten daarbij de kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen."

Met name de bubbel van vijf, die van in het begin voor onduidelijkheid zorgde en door velen niet meer nageleefd wordt, krijgt een nieuwe invulling. Eentje die duidelijk zal zijn, hoopt Jeholet. "De maatregelen moeten begrepen en gevolgd worden door het publiek en de missie is om deze begrijpelijk en duidelijk te maken. Dat was de bubbel niet", vindt hij.

Perspectief nodig

Federaal minister van KMO's, Middenstand, Zelfstandigen en Landbouw Denis Ducarme (MR) hoopt vooral dat er nieuwe perspectieven geboden kunnen worden aan sectoren die het economisch nog steeds zwaar hebben.

"Nu moeten we perspectief en hoop bieden aan de evenementensector en bijvoorbeeld de traiteurs en de culturele ondernemers. Anders wordt het dramatisch. Ze hebben perspectief nodig om terug aan het werk te gaan in een omgeving die iedereen beschermt tegen het virus", aldus Ducarme.