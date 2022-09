Start verkiezing 'Tineke Van Heule' in Heule

Vanavond vindt het hoogtepunt van de Tinekesfeesten in Heule plaats: de verkiezing van Tineke Van Heule. Tien kandidaten strijden om de titel die erfgoed is van het dorp.

Deze verkiezing is geen missverkiezing zoals we die kennen. Je wordt geen Tineke als je geen band hebt met het dorp Heule. De eretitel is een stukje cultureel erfgoed dat vooral Heulenaars beroert.

De 10 kandidaten stellen zich aan het publiek voor in een optocht op een zelf gemaakt of verbouwd rijtuig. Tineke Van Heule droeg een schortje, klompen en een sjaaltje. Maar daarop mogen de kandidaten vandaag hun eigen variatie verzinnen.

"Het gaat niet om mooi zijn. Het gaat om doorzettingsvermogen, uw voorkomen en u bère hard smijten voor heel het weekend", vertelt kandidaat Maura Lafosse.

Vanavond wordt de winnares van de verkiezing bekend gemaakt in OC De Vonke.