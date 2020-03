In Brugge, op de Maalse Steenweg naar Sijsele zijn werken gestart van Elia die meer dan een jaar kunnen duren. Er komen nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels. Winkels en huizen blijven bereikbaar, maar er zal wel hinder zijn.

De eerste van 9 fases is gestart op het traject het dichtst bij de Kazernevest. De kabels die in de grond zitten, dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe kabels komen vooral in de middenberm. Telkens zullen een aantal afslagstroken tijdelijk onbereikbaar zijn. Tegen april volgend jaar moeten de werken kilometers verderop worden afgerond.