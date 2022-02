Start wielervoorjaar: ook West-Vlaamse wielrensters kijken uit naar startschot

Terwijl iedereen uitkijkt naar de prestaties van Wout Van Aert of Yves Lampaert vanaf komend weekend, stijgt ook bij de vrouwen de spanning voor de start van het seizoen. Zeker in de nieuwe ploeg Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck, het enige West-Vlaamse UCI-team.

Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck is vooral een internationale ploeg, met rensters uit Polen, Oekraïne, Nederland en België. Drie West-Vlamingen krijgen er een kans.

Julie Hendrickx, dochter van ex-roeier Bjorn, is gemaakt voor het Vlaamse werk. Als ex-Belgisch junioreskampioene kijkt ze uit naar haar debuut in de Omloop. "De Vlaamse klassiekers vind ik echt wel toffe koersen," zegt ze. "Ik ben wel zenuwachtig, maar dit ligt mij veel beter dan Spanje. Ik ga veel ervaring kunnen opdoen, en kijk er echt naar uit."

Revelatie in peloton

Revelatie dit seizoen kan wel eens Lotte Claes worden. Ze komt uit de duatlonwereld, nam deel aan kamp Waes, verraste op het BK tijdrijden in Ingelmunster, en won vorige maand nog het PK veldlopen in Eernegem. Nu wil ze alles op het wielrennen zetten. "De motivatie voor duatlon was wat zoek, en daarmee ga ik mij nu focussen op het wielrennen. Ik ga misschien wel nog het WK in Zofingen meedoen. Vorig jaar heb ik Toscane en de Ardeche gereden, en heb ik gemerkt dat ik goed kan klimmen. Daarom ga ik mij focussen op het wielrennen, om te zien hoever ik daarin kan raken." In Valencia viel ze wel, en ondering ze een knieoperatie.

"Nog veel werk op de plank"

Ook de piepjonge Lotte Popelier stond aan de start in Valencia, tussen de absolute wereldtop. "Daar sta je wel meteen weer met je voeten op de grond," getuigt ze. "Daar besef je dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik ben nog jong, maar dat mag geen excuus blijven. Ik wil toch elk jaar een stap vooruit zetten om mijn plaats te hebben in het wielerpeloton.

De ploeg Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck rijdt een druk programma, met morgen al de Omloop Het Nieuwsblad, en daarna nog de Omloop van het Hageland en Le Samyn.