Startschot Roei for Life gegeven

Deze morgen zijn 200 roeiers vertrokken met reuzekano's vanuit Oostende voor de goede-doel actie Roei for Life. Tot en met zondag varen 350 roeiers in totaal voor vijf goede doelen: AnVaSport, Merkenveld, Ten Dries, JVC Schotte en Shelter.

Het startschot van ‘Roei for Life 2019-XXXXXL’ werd dus deze morgen in Oostende gegeven, waar de deelnemers inschepen voor een tocht van 34 kilometer tot in Beernem. Op vrijdag 1 november gaat de tocht verder tot in hartje Gent, waar na 31 kilometer aangemeerd wordt. De roeiers vertrekken vervolgens op zaterdag 2 november voor de langste vaart van maar liefst 45 kilometer tot in Dendermonde. Op zondag 3 november wordt na 15 kilometer de eindbestemming in Aalst bereikt.

Roei for Life is een actie georganiseerd door The Outsider Coast en de Lift me Up Actie. Momenteel staat de teller al op 140.000 euro.