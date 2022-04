Startschot voor nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Menen

Maandag starten de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Menen. De werken zullen ongeveer twee jaar duren, maar de hinder blijft beperkt.

Maandag wordt het startschot gegeven van de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Menen. "De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de jaagpaden tussen het Barakkenpark en de Noordkaai in Menen verbinden", vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "Ze zal bovendien deel uitmaken van de vernieuwde fietssnelweg tussen Komen en Deinze."

"Stimulans om meer te fietsen"

De werken zullen zo'n twee jaar duren. Pas in het najaar worden ze echt zichtbaar, als er damplanken en schroefpalen worden ingebracht. In 2023 worden oeverwerken en voorbereidende werken uitgevoerd, in 2024 worden dan de brugonderdelen en de centrale brugoverspanning geplaatst.

De hinder blijft tijdens de werken beperkt. "De nieuwe brug zal een stimulans zijn om meer te fietsen, zowel als ontspanning als naar het werk of school", vult minister Peeters nog aan. De geraamde totale projectomvang bedraagt 12,2 miljoen euro.