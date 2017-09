Startup uit Anzegem vindt robot uit die meer doet dan gras maaien

Toadi. Dat is de naam van de robot van een startup uit Anzegem. De robot moet in mei volgend jaar op de markt komen en kan gras maaien, speelgoed opruimen, takjes en bladeren ruimen, het onkruid wieden en je eigendom beschermen.

De robot Toadi zal in de toekomst nog veel meer kunnen volgens de oprichters. ‘Het is een robot, geen grasmachine’ voegen ze er al lachend aan toe. Daarnaast kan Toadi 100% autonoom werken, geen oplaadstation of kabel rondom je domein nodig.

Bij aankoop scant de robot volledig je domein met zijn ingebouwde scanner. Zo bouwt Toadi een 3D-kaart op van je domein en leert hij onder meer waar de zon zal schijnen. Hij luistert tevens naar het weerbericht om te plannen wanneer hij best welke taken uitvoert, waaronder ook wanneer hij zichzelf moet gaan opladen via zijn on-board zonnecellen.



Wanneer Toadi je tuin in kaart heeft gebracht en weet waar hij zichzelf kan opladen start hij met klusjes. Zo zal hij het gras perfect onderhouden net als een professionele grasmaaier, gaat hij onkruid wieden, speelgoed of andere achtergelaten objecten opruimen, net als takjes en bladeren.