Statiegeld op plastic: Bredene start proefproject

Een maand lang loopt in Bredene een proefproject voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. Wie een drankje koopt aan een beachbar, betaalt 0,20 euro meer. Maar lever je dat nadien weer in, dan krijg je je 0,20 euro terug.

"Er zijn 10.000 flesjes in de strandbars met een sticker op. Automatisch betalen mensen 0,20 euro meer voor hun drankje met een sticker. Als ze die flesjes terugbrengen naar de strandbar, krijgen ze daarop statiegeld", legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

"Politiek nodig"

Na een maand wil Bredene kijken om het proefproject verder uit te rollen. "We willen kijken hoeveel mensen hun flesje of blikje effectief hebben teruggebracht. Als we dat op alle stranden, of in heel Vlaanderen, willen doen, hebben we de Vlaamse Regering nodig", vult de burgemeester aan. "Ik erger me enorm dat daarover nog niets is beslist."

Bredene zal ook nog sensibiliseringscampagnes voeren.