Stationsplein wordt Oostende-Doverplein

Dat gebeurt op vraag van de voormalige werknemers van de RMT die daarvoor een petitie hebben afgegeven. Zij willen dat een straat of plein vernoemd wordt als erkenning voor het verleden van de voormalige staatsrederij. Die heeft een belangrijke rol gespeeld in en voor de stad.

Oostende kiest ervoor om geen bewoonde straat of plein te hernoemen, want dat brengt veel administratieve romslomp met zich mee. Daarom is het oog gevallen op het stationsplein, waar niemand woont. De straten rondom het plein houden hun huidige benaming.